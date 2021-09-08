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Haberler Sarmaşık Dünyanın tek zurna festivali Muğla’da

Dünyanın tek zurna festivali Muğla’da

Dünyanın tek zurna festivali Muğla’da

8.9.2021

DÜNYA'DA sadece Muğla'da düzenlenen 6. Uluslararası ZurnaZen Festivali'ne 18'i Türk, 4'ü yabancı 22 zurna ustasının katılımı ile başladı. Menteşe ilçesinde başlayan festival Marmaris, Datça ve Milas'ta devam edecek. Festivalin 2. günü Hüsnü Şenlendirici Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne alacak. Festivale, Bulgaristan'dan Demir Kurtov Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch katılıyor
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