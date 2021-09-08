Dünyanın tek zurna festivali Muğla’da

DÜNYA'DA sadece Muğla'da düzenlenen 6. Uluslararası ZurnaZen Festivali'ne 18'i Türk, 4'ü yabancı 22 zurna ustasının katılımı ile başladı. Menteşe ilçesinde başlayan festival Marmaris, Datça ve Milas'ta devam edecek. Festivalin 2. günü Hüsnü Şenlendirici Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne alacak. Festivale, Bulgaristan'dan Demir Kurtov Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch katılıyor

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