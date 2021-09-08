Emzirirken ne yediğinize dikkat!

Annenin emzirme döneminde tükettiği gıdalar sütün kalitesini ve miktarını doğrudan etkiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay, annelere süt arttırıcı önemli bilgiler verdi.

SÜTÜNÜZÜN YETECEĞİNE İNANIN

HER annenin sütü bebeğine yeter. Bu sebeple anne endişe ve kaygıları bir kenara bırakmalı ve sütünün yeteceğine inanmalıdır. Annenin sütünün yeteceğine inanması tıbbi anlamda da çok önemlidir. Çünkü anne sütünün kanallardan bebeğe ulaşmasını sağlayan oksitosin hormonu oldukça çekingendir. En küçük bir stres ve kaygı durumunda salınım yavaşlar ve süt bebeğe ulaşamaz. Tam da bu yüzden emzirme döneminde tüm evhamlar rafa kalkmalıdır. Bunun dışında yapılabilecek küçük uygulamalarla süt miktarı arttırılabilir.

SÜTÜ ARTIRMAK İÇİN

BOL bol sıvı tüketilmelidir. Zira anne sütünü arttırmada en etkili etken, annenin tükettiği sıvı miktarıdır. Özellikle su, çorba, şekersiz meyve suyu ve komposto tüketerek günlük alınan sıvı miktarı arttırılmalıdır.

KALİTELİ karbonhidrat kaynakları olan tam tahıllı besinler tercih edilmelidir.

FESLEĞEN bitkisinin düzenli kullanımlarda anne sütünü arttırdığı bilinir. Bu sebeple yemeklerinizde fesleğene daha çok yer verin.

KOYU yeşil yapraklı sebzeler sütü arttırmada oldukça etkilidir. Bu yeşillikler tüketilmeli.

TURUNCU renkli besinlere çok yer açılmalı. besinler süt oluşumunda oldukça yardımcı bir rol oynarlar.

EN önemlisi de süt emzirdikçe artar. Bu sebeple anne çocuğunu sık sık emzirmeli ve gerekirse sütünü sağmalıdır. Çünkü oldukça zeki bir sisteme sahip olan meme, deposundaki süt boşaldıkça daha fazla süt üretmeye başlar.

BU BESİNLERİ MUTLAKA DİYETİNİZE EKLEYİN...

● Bol miktarda meyve ve sebze tüketilmeli. ● Süt üretmek için enerji olukça önemlidir. Enerji vermesi açısından bol miktarda pirinç ve patates gibi nişastalı yiyecekler tüketmeli. ● Lif yönünden zengin; makarna, pirinç, bakliyat ve sebze, meyveler tüketilmeli. ● Kalsiyum yönünden zengin besinler besin listesine dahil edilmeli (Süt, peynir, yoğurt gibi...) ● Bol bol su tüketilmeli (en az 2 litre) ● Kuru meyve ve kuruyemişler yoğun enerji içermelerinin yanında demir ve kalsiyum minerallerini de içerirler. Bu gıdalar ara öğünlerde tüketilebilir. ● Et, balık, fasulye, nohut gibi protein yönünden zengin besinler yemeye özen gösterilmeli. ● Günde 1 porsiyon etli sebze yemeği veya kuru baklagil ile birlikte, vücudun demir emilimini artıran C vitamini kaynağı olan sebzeler ve meyveler yer almalıdır. ● Mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Çünkü iyotlu tuz bebek gelişimi açısından oldukça önemlidir. ● Annenin beslenmesinde balık tüketimi oldukça önemlidir. Balıkta bulunan ve anne sütü ile bebeğe geçecek olan omega-3, DHA, EPA bebeğin gelişimi için olmazsa olmazlardan biridir.

UZAK DURULMASI GEREKENLER DE VAR

EMZİREN annelerin en büyük korkusu olan gaz oluşumunu önlemek çok önemlidir. Bu açıdan yavaş yemek yeme ve çok iyi çiğneme alışkanlığı kazanılmalı,

AŞIRI baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Anne sütüyle beraber çocuğa geçen baharatlar bebeğin rahatsız olmasına sebep olur. Hatta mide ağrısı, kusma gibi etkiler bile gösterebilir.

PORTAKAL ve mandalina C vitamini yönünden hayli zengin olsa da fazla tüketilmemelidir. İçinde bulunan asit miktarı nedeniyle sindirim sistemini etkileyebilir ve gaz, şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilir.



GAZLI ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalı, alkol kesinlikle tüketilmemelidir.

BAZI besinler gaz yapma özelliğine sahiptir. Bu nedenle lahana, brokoli, karnabahardan olabildiğince uzak durulmalıdır.

SUCUK, sosis, salam gibi şarküteri ürünleri çok fazla tüketilmemeli.

BEBEĞİN beyin gelişimi için hayli önemli olan omega 3, bazı besinler tarafından azalabilir. Bu sebeple doymuş ve trans yağlardan uzak durulmalıdır.

KATKI maddesi bulunan hazır gıdalardan uzak durulmalıdır.

HAZIR dondurulmuş ve soğuk yiyecekler tercih edilmemelidir.