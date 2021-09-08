İzmir karikatürleri bu sergide buluştu

KAPILARINI 90. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı kültür etkinlikleri kapsamında "Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" Kültürpark İzmir Sanat'ta açıldı. Araştırmacı yazar ve akademisyen Efdal Sevinçli'nin ilk sayısı 1875 tarihinde çıkan İzmir'in ilk Türkçe gülmece ve karikatür dergisi Kara Sinan'da yer alan karikatürlerden derlediği serginin açılışına pek çok sanatsever katıldı. Sevinçli, "İzmir'e özel 34 karikatür ilk defa bu sergide bir araya geldi. 'İzmirli Karikatürler' adıyla bir sergi daha açmayı hedefliyorum" diye konuştu. Sergi 31 Ekim tarihine kadar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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