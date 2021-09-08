Kan şekerini düşüren mucize baharat tarçın

DİYET listelerinin mucize baharatı olan tarçın, kan şekerini dengeleyen ve yükselmesini önleyen bir besindir. Tarçınlı su içerek gün içinde kan şekerini sabit tutabilirsiniz. Suyunuza limon da eklemeyi tercih ederseniz, yükselen kan şekerini düşürmek için sağlıklı bir adım atmış olursunuz. Tarçını dilediğiniz besine ekleyebilirsiniz. Osmanlı mutfağı düşünüldüğünde pek çok yemeğe tarçın eklendiği hatırlanır. Böylesine faydalı bir antioksidan baharat, kan şekerinin yükselmesini de önler.

BAGIRSAKLARI LİMONLU YOGURTLA RAHATLATIN

İNSANA sıkıntı veren durumlardan biri de kabızlık. Kabızlıktan kurtulmak için bir kase yoğurt içine birkaç damla limon sıkın ve bu yoğurdu kabızlık durumunda tüketin. Bağırsakların rahatlamasına yardımcı olacak limonlu yoğurt, probiyotik özelliği sayesinde sizi bu zor durumdan kurtaracaktır. Limon antioksidan, yoğurt da probiyotik olduğu için bağırsak durgunluğuna dakikalar içinde son verecektir.

AGIZ KOKUSUNA YESİL ELMALI ÇÖZÜM

YEŞİL elma tüm bedeni yenilediği gibi ağız sağlığını da koruyan bir besindir. Düzenli yeşil elma yiyen kişilerin çürüklerden uzaklaştığı ifade edilir. Ağız içinde oluşan iltihapların temizlenmesi ve ağız kokusunun giderilmesi için yeşil elmayı düzenli tüketmelisiniz