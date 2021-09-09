  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Fuarda Tan rüzgarı esti

Fuarda Tan rüzgarı esti

Fuarda Tan rüzgarı esti

9.9.2021

BU yıl 90. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın en çok ilgi gören aktivitelerinden olan çim konserlerinde sahne sırası 5. günde Tan Taşçı'daydı. Ücretsiz olarak düzenlenen konseri, binlerce kişi dinledi. Kimileri ayakta izlerken, kimileri de çimlere serilen minderlerin üzerine oturmayı tercih etti. Ünlü popçu, "Pandemi hepimiz için kötü bir süreç oldu. Tekrar sizlerle olabilmek çok güzel. Seni seviyorum İzmir" dedi.

■ ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuarda Tan rüzgarı esti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.