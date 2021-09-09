Fuarda Tan rüzgarı esti

BU yıl 90. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın en çok ilgi gören aktivitelerinden olan çim konserlerinde sahne sırası 5. günde Tan Taşçı'daydı. Ücretsiz olarak düzenlenen konseri, binlerce kişi dinledi. Kimileri ayakta izlerken, kimileri de çimlere serilen minderlerin üzerine oturmayı tercih etti. Ünlü popçu, "Pandemi hepimiz için kötü bir süreç oldu. Tekrar sizlerle olabilmek çok güzel. Seni seviyorum İzmir" dedi.

■ ERCAN AKGÜN