SMA’lı Ayaz için söyledi

TİRE'DE 'Zakkum' fırtınası esti. 10 bin kişinin izlediği konserde grubun solisti Yusuf Demirkol, SMA hastası Ayaz bebek için destek istedi. Büyük ilgi gören konserde sevilen grubun solisti Yusuf Demirkol, tedavi sürecinde olan ve zamanı git gide daralan Tireli SMA hastası Ayaz bebek için sahneden yardım çağrısında bulunarak destek istedi.

■ NADİR UYSAL