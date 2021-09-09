Tilbe’nin aşısı yılan hikayesine döndü

ÜNLÜ sanatçı Yıldız Tilbe son günlerde yaptığı aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündemdeydi. Aşı olmayacağını daha önce sürekli dile getiren Tilbe'nin konserlere girecek kişilere PCR testi zorunluluğu getirilmesinin ardından, ilk doz aşısını olduğu öne sürüldü.

Bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayarak aşı olmadığını ve olmayacağını duyuran ünlü sanatçı, "Bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

KORONA virüsle mücadele kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına girecek kişilere aşı veya PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayacağını her fırsatta dile getiren Yıldız Tilbe'nin ise bu nedenle fikir değiştirerek ilk doz aşısını olduğu iddia edildi. ÜNLÜ sanatçı Yıldız Tilbe, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayarak aşı olmadığını ve olmayacağını duyurdu. Tilbe, attığı tweet'lerde şu ifadeleri kullandı: Aşı karşıtı değilim. İsteyen istediğini yapsın, herkes kendinden sorumlu. Bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam."

SITEM ETTI

Bu konu hakkındaki haberlere sitem eden Tilbe, bir sonraki mesajında ise "Hakkımda yapılan yalan haberleri ve iftiraları mahkemeye versem, tazminatıyla bir gazete ya da bir televizyon kanalı açardım, yanına bir de mizah dergisi kondururdum, belki bir dergim de olurdu haftalık" ifadelerini kullandı.