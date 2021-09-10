Ahududu kanser hücrelerini yok ediyor

SÜPER besin olarak adlandırılan ahududunun sağlık açısından pek çok yararı vardır. Ahududunun yüksek antioksidan seviyeleri kansere karşı koruma sağlar. Çalışmalar ahududunun kolon, prostat, meme ve ağız kanser hücrelerinin büyümesini yok etiğini göstermiştir. Ayrıca mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin % 90'ınını da öldürdüğü gösteriliyor.

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