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Haberler Sarmaşık Ahududu kanser hücrelerini yok ediyor

Ahududu kanser hücrelerini yok ediyor

Ahududu kanser hücrelerini yok ediyor

10.9.2021

SÜPER besin olarak adlandırılan ahududunun sağlık açısından pek çok yararı vardır. Ahududunun yüksek antioksidan seviyeleri kansere karşı koruma sağlar. Çalışmalar ahududunun kolon, prostat, meme ve ağız kanser hücrelerinin büyümesini yok etiğini göstermiştir. Ayrıca mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin % 90'ınını da öldürdüğü gösteriliyor.
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