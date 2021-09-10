Çocuğunuzun öğün takibini mutlaka yapın

Okul döneminde beslenme oldukça önemli. Medicana Int. Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, bu dönemde doğru beslenmeye dair önemli bilgiler verdi. Balkan, "Pandemi sebebi ile okullardan uzakta olan çocuklarımızı yeni bir maraton bekliyor" dedi.

BAŞARISINI ETKİLİYOR

"Bu dönemde ne yazık ki hareket düzeyi oldukça azaldı ve yeme alışkanlığı değişti. Evde kaldıkça çoğu çocuk yemeğe daha düşkün hale geldi" diyen Balkan, "Beslenme okul başarısında da oldukça büyük öneme sahip. Çocuğunuzun öğünlerinin takibini mutlaka yapın" dedi. Diyetisyen Balkan şöyle devam etti: "Kahvaltının okul başarısını ve odaklanmayı arttırdığı kanıtlanmış. Çocuğunuza mutlaka 1 yumurta yanına 1 dilim peynir, zeytin, ekmek ile kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Alternatif olarak ekmek üstü şekersiz fıstık ezmesi ve muz veya 1 porsiyon meyve ile 1 bardak süt veya 2 dilim tam buğday ekmek arası peynirli bir tost ya da şekersiz bir krep/pankek yapılabilir. Eğer okul yemekhanesi var ise mutlaka menü listesini istemelisiniz. Menüde sağlıksız olduğunu düşündüğünüz yemekler varsa bunu menüyü hazırlayan kişi ile konuşabilirsiniz."

KARBONHİDRAT EKLEYİN

"Evde yaptığınız öğünü okuldaki menüye göre ayarlayın" diyen Balkan, "Öğlen et ağırlıklı bir beslenme var ise akşam sebze ile dengeleyebilirsiniz. Okulda öğlen yemeği çıkmıyor ise peynirli/tavuklu bir sandviç ya da köfte ekmek götürülebilir. Sebze yemeklerinin yanına makarna, bulgur gibi karbonhidrat grubu ekleyerek beslenme çantasına koyabilirsiniz" dedi.

MEVSİMİNDE MEYVE YESİNLER

MEYVE ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine değinen Balkan, "Çocuklarınızın mevsiminde tükettiği meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksektir. Tüketmediği noktalarda bir takım alternatifler üretmek elinizde. Ispanaklı gözleme, meyve dilimleri, sebzeli makarna, fırın mücver gibi alternatifler olabilir. Çocuğunuzun şekerli içecekler yerine ev yapımı komposto, taze sıkılmış meyve suyu, ayran, süt tercih etmesini sağlayın" diye konuştu.