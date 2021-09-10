Reklamı izlerken anılarım canlandı

OYUNCU Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklamı değerlendiren Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, "Bu olayda tenkit edilecek ve önemle itiraz edilecek bir yön görmedim. İzlediğimde anılarım canlanınca, reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım" dedi. Olgaç, "Böyle bir filmin hazırlanması, mutlaka aileden destek alınarak, iletişim kurularak yapılması gereken bir proje. Haberimiz olsa destek verirdik. Bunlar yapılmadığı için elbette bir kırgınlığımız var" dedi. Olgaç şöyle konuştu: "Zeki Müren, 'Taklitler aslını yaşatır' derdi. Kendisiyle ilgili her türlü taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Reklamda oynayan Çağlar önemli bir aktör. Tebrik ederim, güzel oyunculuk yapmış. Yıllar sonra bile hatırlanması, sesinin duyulması bize gurur verir. Hoşumuza gider."

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