Sözleri geceye damga vurdu

ESER Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor. Önceki gün yayınlanan yarışmada sunuculuk görevini üstlenen Yenenler çifti arasında geçen diyalog geceye damga vurdu.

Eser Yenenler, elindeki kağıttan sunum yapmak için eşinden izin istedi. Bu diyalog, Berfu Yenenler'in kısa süre sonra söylediği sözlerle bir anda sıradışı bir hal aldı. Eser Yenenler, "Bırak ben sunayım istersen" dedi. Eşinin cevabı önce derin bir sessizlik yarattı, sonra kahkaha tufanı kopardı.

Berfu Yenenler'in "Eser ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı. Bu diyalog sosyal medyada üst sıralara çıktı. Berfu Yenenler gelen eleştiriler hakkında da bir açıklama yaptı, "Yaptığım şaka için hiç rahatsızlık hissetmiyorum" dedi.