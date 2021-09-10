Zakkum SMA’lı Ayaz bebek için söyledi

TİRE'DE Zakkum fırtınası esti. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde, grubun solisti Yusuf Demirkol SMA hastası olan Ayaz bebek için destek istedi. Tire'de, düzenlenen konserde sevilen grubun solisti Yusuf Demirkol, tedavi sürecinde zamanı olan ve git gide daralan Tireli SMA hastası Ayaz bebek için sahneden yardım çağrısında bulunarak herkesten destek istedi.

KONSER ALANI HINCA HINÇ DOLDU

GÖLET konser alanını erken saatlerden itibaren hınca hınç dolduran Zakkum hayranları Kovid-19 kurallarını unutarak zaman zaman izdihama yol açtı. Sanatçı, Yusuf Demirkol'a dokunmak isteyen hayranları güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Şarkılarını Tireli hayranlarıyla birlikte söyleyen Zakkum üyeleri, izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı Atakan Duran konser sonunda grup üyelerine çiçek vererek teşekkür etti.

■ NADİR UYSAL