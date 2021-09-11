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Haberler Sarmaşık Çok yorgunum!

Çok yorgunum!

11.9.2021

SAHNELERİN ve ekranların başarılı ismi Demet Akalın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı şarkıcı, kısa süre kaldığı merkezde yeni sezon ürünleri inceleyip, alışveriş yaptı. Yorgun olduğunu söyleyen Demet Akalın'ın çorapla giydiği sandaletleri ve kendine has tarzı dikkatlerden kaçmadı.

PROVA ÖNCESİ YEMEK
BAŞARILI şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Vadi Açıkhava'da konser vermeye hazırlanan güzel şarkıcı Ziynet Sali, konser provasına erken gelerek arkadaşları ile yemek yiyip keyifli zaman geçirdi. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan başarılı şarkıcı, alışveriş merkezinde sezonluk ürünleri incelemesinin ardından tekrar prova için Vadi Açıkhava'ya geçti.

DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
FENERBAHÇE futbol takımından ayrıldıktan sonra Karagümrükspor ile anlaşan Caner Erkin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen başarılı futbolcu, yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla vakit geçirip hasret gideren Erkin, muhabirleri kırmayarak objektiflere poz verdi.

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