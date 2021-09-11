‘Kardeşlerim’de yeni sezon heyecanı

HİÇ beklemedikleri bir anda hem annesiz hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor. Duygu yüklü bölümleriyle geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kardeşlerim, bu yıl da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

KADİR, UMUTLA BEKLİYOR

İKİNCİ sezonun ilk bölümünde Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.