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Haberler Sarmaşık Keyifleri yerinde

Keyifleri yerinde

Keyifleri yerinde

11.9.2021

OYUNCULUĞUNUN dışında yönettiği filmlerle de büyük başarı elde eden Ali Atay, önceki gün eşi Hazal Kaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Atay, eşi Hazal Kaya ile birlikte geldikleri AVM'de ilk olarak kısa bir alışveriş turu yaptı. İkilinin neşeli ve son derece keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. AVM'den ayrılmadan ayak üstü muhabirlerle sohbet eden ikilinin samimi ve içten tavırları takdir topladı. Muhabirlerin isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ikili, daha sonra araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.
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