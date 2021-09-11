Lunapark, 22 ay sonra yeniden can buldu

İZMİR Fuarı'nın can damarlarından biri olan lunapark, İzmir Enternasyonal Fuarı'yla birlikte kapılarını yeniden açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan mahkeme sürecinden dolayı 22 aydır kapalı olan merkez, eski canlılığına tekrardan kavuştu.

ÖNCEKİ dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu zamanında fuardaki tüm işletmeler hakkında açılan davanın karara bağlanmasıyla birlikte kapılarını kapatan ve sonrasında yaşanan pandemi nedeniyle de kapanma süreci daha da uzayan lunapark, 22 ayın ardından yeniden nefes aldı.

Sabah 10.00 ile gece 24.00 arası açık olan işletme, adrenalin ve eğlenceyi bir arada sunmaya devam ediyor. Yeniden İzmirlilerle buluştukları için mutlu olduklarını belirten işletme sahibi Önder Coşkun, "İzmir fuarsız fuar lunaparksız olmaz. Burası fuarın simgesi olmuş bir işletme" dedi. ■ ERCAN AKGÜN