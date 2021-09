Sonbahara karşı bağışıklığınızı koruyun

Yağışların etkisi, soğuk hava, korona virüs endişesi, evde daha fazla zaman geçirme, hareketsizlik stres yükünü artıyor. Havaların soğumasıyla kişilerde stres ve karamsarlığın baş gösterdiğini vurgulayan uzmanlar, bu tip sorunları yaşamamak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu belirtiyorlar. Güçlü bir bağışıklık sistemi için farklı türden ve yeterli miktarda besinlerin tüketildiği bir beslenme alışkanlığının soğuk havalarda şart olduğunu dile getiren uzmanlar, strese karşı da düzenli uyku ve egzersiz öneriyorlar. Hem ruh hem de beden sağlığı için olmazsa olmazlardan biri de D vitamini. Yapılan birçok bilimsel araştırmada, her yaştan bireyin günlük olarak güneş ışınları vasıtasıyla D vitamini alması gerektiğinin altı çiziliyor.

D VİTAMİNİ RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

ÇAĞIMIZIN en önemli sorunlarından biri olan stresle mücadele etmenin zorlaştığını belirten uzmanlar, "D vitamini eksikliği, zihinsel performansı olumsuz etkileyerek stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Stresten uzak kalabilmek ya da başa çıkabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için D vitamininden yararlanılmalı" diyor.

C VİTAMİNİNİZ KİVİ VE LİMONDAN

C vitamini doğal yollardan kolayca alınabilir. Hemen her çeşit sebze ve meyve, C vitamininden zengindir. Fakat kivi ve limon, C vitamini zengin meyveler arasında önemli bir yere sahiptir. 100 gram kivi 60 mg C vitamini içerir. Bu oran bir yetişkinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu miktarın tamamına denktir. 100 gram limonda ise, 44 mg C vitamini bulunur.

FAYDALI BAKTERİLER İÇİN KEFİR VE YOĞURT TÜKETİN

BAĞIŞIKLIĞIN yüzde 70'inin bağırsakta olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini sağlamanın bünye için çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik kaynaklar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini ve bağışıklık sisteminizi desteklemesini sağlar. Ayrıca size uygun probiyotik takviyesini de günlük beslenme düzeninize eklemeniz gerekiyor.

BROKOLİ İLTİHABI ÖNLÜYOR

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendiren, kalbe faydalı, düşük kalorili brokolinin az bilinen özelliklerinden birisi de kaempferol içermesi. Bu madde sayesinde beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili olan brokoli, aynı zamanda iltihap önleyici özellik taşıyor. Uzmanlar, brokoliyi çiğ veya buharda pişirerek tüketmenin, içerdiği vitamin, mineral ve biyoaktif bileşiklerden maksimum yarar sağladığını belirtiyorlar.

ÜST SOLUNUMUN KALKANI KETEN TOHUMU

EN iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidan özelliğiyle dikkat çekmektedir. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir. Yapılan bir araştırmada, günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığı görülmüştür.

BALIKTA BULUNAN YAĞLAR KALBİNİZİN DOSTU

BALIKTA bulunan Omega 3 yağ asitlerinin kalp damar hastalıklarından ölümlerin azaltılmasında, kalp ritm bozukluklarının önlenip, giderilmesinde çok olumlu etkileri vardır. Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının azalmasına yardımcı olur. Öte yandan Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir; gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili her hangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama şeklinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.