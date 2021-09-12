Gözünüzü sık kaşıyorsanız dikkat!

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gözlerini çok ovuşturan kişilerin görme bozukluğuna neden olan keratokonus hastalığı açısından risk grubunda yer aldığını söyledi. Hastalığın 15-25 yaş arasında başladığını belirten Op. Dr. Asena, keratokonus hastalığının erken dönemde fark edilmesinin güç olduğunu dile getirdi.

ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVİSİ

Keratokonusun bir gençlik hastalığı olduğunu söyleyen Asena, "Genellikle 15-25 yaş arasında başlamakta ve ilerlemektedir. Ancak 15 yaşından önce de görebilmekteyiz. Bu hastalıkta korneanın yapısal bir şekil bozukluğu söz konusudur ve erken teşhis çok önemlidir" diye konuştu. Çapraz bağlama (cross linking) tedavisi ile hastalığın ilerleyişinin durdurulabilir bir hale geldiğini belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Bu tedavi yönteminde yüzde 90'ın üzerinde başarı oranı var. Bunun için hastalığın çok ilerlememesi gerekiyor erken teşhis önemli. Mevcut durum korunduktan sonra görmeyi artırmak için gözlük veya lens kullanımı erken dönemde faydalı olabiliyor. Daha çok sert kontak lensler görme seviyesini artırabiliyor. Son dönemde keratokonusa özel hibrit lensler üretilmiştir ve bunlar da hastalarda iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Lens kullanamayan hastalara korneal halka ameliyatı önermekteyiz. Bu ameliyat ile görmede lensin yarattığı etkiye benzer bir sonuç elde edilebilmektedir. Çok ileri olgularda ise tedavi seçeneği Keratoplasti adına verdiğimiz kornea nakli ameliyatıdır" dedi.