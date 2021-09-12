YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, ekrana gelen 103'üncü bölümüyle atv ekranındaki dördüncü sezonunu zirvede açtı. Fenomen dizi izleyicilerinden tam not aldı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova, göz kamaştıran sezon açılışıyla nefes kesti. Kadrosuna katılan yeni oyuncular, yenilenen dekorları ve çarpıcı hikayesiyle seyirciden büyük beğeni alan dizi #BirZamanlarÇukurova etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,29 izlenme oranı ve %20,33 izlenme payı alarak birinci oldu.
Hasret sona erdi, tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.