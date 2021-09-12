  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Hasret sona erdi, tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

Hasret sona erdi, tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

Hasret sona erdi, tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

12.9.2021

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, ekrana gelen 103'üncü bölümüyle atv ekranındaki dördüncü sezonunu zirvede açtı. Fenomen dizi izleyicilerinden tam not aldı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova, göz kamaştıran sezon açılışıyla nefes kesti. Kadrosuna katılan yeni oyuncular, yenilenen dekorları ve çarpıcı hikayesiyle seyirciden büyük beğeni alan dizi #BirZamanlarÇukurova etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,29 izlenme oranı ve %20,33 izlenme payı alarak birinci oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasret sona erdi, tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.