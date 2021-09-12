Karaciğerinizin koruyucusu lahana

GÜÇLÜ antioksidan özelliği sayesinde kış hastalıklarından kansere birçok faydası olan beyaz lahana serbest radikallere karşı güçlü bir savaşçı. Karaciğer yağlanması ve obeziteye karşı da fayda sağlayan beyaz lahana, zayıflama diyetlerine tok tutucu ve toksinleri arındırıcı özelliği ile destek oluyor. Lahananın çiğ olarak salatasını yapıp tüketmek ya da suyunu içmek özellikle idrar söktürücü, toksin atıcı özelliğinden faydalanmayı en üst düzeye çıkarıyor.

LAVANTA ÇAYI İLE RAHAT BİR UYKU UYUYABİLİRSİNİZ

HAZIMSIZLIK, gaz ve şişkinliği hafifletmesiyle bilinen lavanta çayı, aynı zamanda uykuya dalmakta zorluk çekenler için keyifli bir içecek olarak tüketilebilir. Lavanta çayı C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu besinler bağışıklık sağlığını destekler ve insan vücudunun bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır. Lavanta çayınıN bir diğer özelliği ise, deri üzerindeki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına destek olmasıdır.

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN BOL BOL ŞEFTALİ

TEZGAHLARIN sevilen meyvesi şeftali, diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir. Fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoza yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Su ve posası bol olan şeftali, kan şekeri seviyesini dengelemekle kalmaz, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu su ve potasyumu da temin eder. Uzmanlar şeftali tüketiminin diyabet hastalarına iyi geldiğini de belirtiyor.