Sağlıklı saçların sırrı beslenmede gizli

Besinlerin içerisinde bulunan besin ögeleri saç yapısını koruyup güçlendirir. Bu ögelerden zengin besinleri yeterince tüketmiyorsanız saçlarınızda kuruluk, hassaslık ve mat görünüm olabilir.

HER BESİNİ DENGELİ BİR ŞEKİLDE TÜKETİN

İlerleyen dönemlerde saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sadece beslenmenin yanı sıra sigara kullanımının da saç ve deri üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Sağlıklı saçlara sahip olmak için yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, yumurta, süt ve süt ürünleri, tam tahıllı ürünler, et-tavuk-balık ürünleri dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra saçlarınızdaki dökülme, kopma, cansızlık ve mat görünümü engellemek ve daha hızlı uzaması için dönemsel olarak gıda takviyelerinden destek almak da etkili olabilmektedir. Peki beslenmemde nelere dikkat etmeliyim?

PROTEİN DÖKÜLMEYİ ENGELLİYOR

SAÇIN yapısının %80'nini keratin adlı protein oluşturur. Proteinden fakir beslenme saçlarda matlaşma ve saç dökülmesine sebep olur. Saçlar yumuşak hissedilir ama elastikiyeti kaybolur. Ayrıca saç rengi açılabilir. Bu yüzden hayvansal kaynaklı protein kaynakları olan et, süt, balık, yumurta gibi besinlere; bitkisel protein kaynakları olan kurubaklagil, mantar gibi besinlere beslenmenizde önem vermelisiniz.

DÖKÜLMEYE KARŞI ÇİNKO ZENGİNİ BESİNLER

ÇİNKO eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Eksikliğine bağlı saç dökülmesi yeterli bir diyetle kolaylıkla tersine çevrilebilir. Hayvansal proteinlerden balık, istiridye gibi deniz ürünleri, kırmızı et ve kümes hayvanları, yoğurt, yumurta, peynir ve bitkisel besinlerden ceviz, yer fıstığı ve bulgur çinkonun en güzel kaynaklarıdır.

KERATİN İÇİN TAM TAHILLI ÜRÜNLER

Keratin saçlara esneklik verir. Saç yapımızda doğal olarak bulunan keratin, incelmiş saç tellerini onarıp kalınlaştırır, kırılmaları azaltır, saça parlaklık ve canlılık verir. Saç problemlerinde keratin bakımı uygulanmalıdır. Aynı zamanda yumurta, süt, yoğurt, brokoli, havuç, fasulye, mantar, kabuklu yemişler ve tam tahıllı ürünlerden de keratin alabilirsiniz.

AYÇİÇEĞİ TOHUMU B6 EKSİĞİNİ KAPATIYOR

SAÇ derinizin hücre oluşturmasını destekleyen B6 vitamini, aynı zamanda saçın oksijenlenmesine yardımcı olur, saç üretmeyi destekler. Ayçiçeği tohumu, tavuk ve ton balığı gibi besinler B6 vitamini içerir. Çinko ile birlikte alındığında vücudumuzda DHT adı verilen ve saç dökülmesine neden olabilen bir hormonu bloke etmeye yardımcı olur.

BİYOTİN KAYNAĞI BALIK VE YUMURTA

VÜCUTTA biyotin üretilebildiği için eksikliği nadirdir. Çiğ yumurta tüketenler, çok sigara içen bireyler, sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşayanlar ve uzun süre antibiyotik kullananlarda eksiklik görülebilir. Biyotinden zengin besinlerin yeterli tüketimi saç sağlığına katkıda bulunabilir. Biyotinin başlıca besinsel kaynakları balık, yumurta ve kuru yemişlerdir.

DEMİR EKSİKLİĞİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN

SAÇ dökülmesi ile en ilişkili besin ögelerinden biri de demirdir. Demir eksikliği olan her bireyde saç dökülmesi görülmese de, genetik yatkın bireylerde, demir depolarının boşalmasının, saç dökülmesine sebep olduğu kabul edilmektedir. Saç dökülmesi problemlerinde demir depolarının istenilen düzeylere çıkarılması önerilmektedir.

BAKIM MASKENİZİ EVDE HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

SAÇLARINIZI beslemek için saç tipinize uygun evde yapılan maskelerden de faydalanabilirsiniz. Kuru saçlar için; zeytinyağı, badem yağı, susam yağı, hint yağı, hindistan cevizi yağlarının içine yumurta sarısı, B ve E vitamini ampulleri karıştırılan bakımlar tavsiye edilir. Hindistan cevizi yağı, saç sağlığını desteklemek için dünya çapında kullanılmaktadır. Saçın doğal yağlarına benzerliği nedeniyle saçınızı gerçekten nemlendirebilen yağlardan biridir. Kırılma ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.