Simge’ye nazar değdi

ŞARKICI Simge Sağın, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Kep atma törenine katılan ve şarkılar söyleyen Simge, gecenin sonunda rüzgar nedeniyle kas spazmı geçirdi. Sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yapan sevilen şarkıcı, "Bugün kas spazmı ile hastaneye başvurdum. Ağrılarım yüzünden ne yazık ki bu gece sezon boyunca sahne aldığım mekânda olamayacağım. Tüm gelecek olanlardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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