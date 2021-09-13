Kuşadası’nda Zeynep Bastık rüzgarı

ŞARKICI Zeynep Bastık, 24'üncü Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda sahne aldı. Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla dinleyenlerden tam not aldı. Konser sonunda plaket takdim edilen Bastık, "Türkiye'ye çok değerli sanatçılar kazandırmış köklü bir beste yarışmasını yeniden canlandırarak, sanata verdiğiniz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ

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