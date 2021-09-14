İŞ insanı Erdal Acar ve eşi Kardelen Acar geride bıraktığımız gün İstinye- Park'da objektiflere takıldı. Baş başa alışveriş merkezine gelen Acar çifti, el ele başladıkları alışveriş turu sonrası öğle yemeği yedi. Güneşli havanın tadını çıkaran cemiyet hayatının önemli isimlerinden Erdal Acar ve eşi, çıkışta karşılaştıkları basın mensuplarının fotoğraf isteğini de geri çevirmeyerek objektiflere poz verdiler

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