Buika yeniden Türk hayranlarıyla buluşacak

İSPANYOL aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, uzun bir aradan sonra Türkiye'deki hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. İspanyol Müzik Ödülleri ve Grammy gibi prestijli ödülleri kucaklayan Buika, 17 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM sahnesinde hayranlarına yepyeni şarkılarının yanı sıra kariyerinin unutulmazlarını da söyleyerek muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak.

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