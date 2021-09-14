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Haberler Sarmaşık Villa Saray ailesi yaza veda etti

Villa Saray ailesi yaza veda etti

Villa Saray ailesi yaza veda etti

14.9.2021

Çeşme Villa Saray Otel sakinleri, 'Yaza Veda' yemeğinde bir araya geldi. Koca bir yazı birlikte geçiren aileler, sezonun kapanışını da Ilıca Otel'de birlikte gerçekleştirdi.

Düzenlemesi Jolie Davet tarafından yapılan gecede, Diamonds Dans Grubu sahne aldı.

Veda yemeğine katılan 9 aile, DJ Cemal Erkaya'nın çaldığı parçalarla keyifli saatler geçirdi.

Bu buluşmayı her sene düzenlediklerini belirten aileler, önümüzdeki yazın gelişini iple çektiklerini söyledi.

ERCAN AKGÜN

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