Alışveriş stili dikkat çekti

EKRANLARIN sevilen sunucularından Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Esmersoy, kahvesiyle uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü mağazaları gezen güzel sunucunun fit görünümü ve tayt altına giydiği incili ayakkabılarıyla alışveriş stili dikkatlerden kaçmadı.
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