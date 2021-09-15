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Haberler Sarmaşık Alışveriş stili dikkat çekti

Alışveriş stili dikkat çekti

Alışveriş stili dikkat çekti

15.9.2021

EKRANLARIN sevilen sunucularından Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Esmersoy, kahvesiyle uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü mağazaları gezen güzel sunucunun fit görünümü ve tayt altına giydiği incili ayakkabılarıyla alışveriş stili dikkatlerden kaçmadı.
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