Baş başa takıldılar

GÜZEL oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün sevgilisi Besim Çırak'la birlikte baş başa akşam yemeğine çıktı. Güne yoğun bir tempoyla başladığını söyleyen Turanlı, "Yorucu bir günün ardından biraz hava almak iyi geldi. Yeni sezonda farklı birkaç proje ile ekranlara dönebilirim ancak şu anda görüşme aşamasındayız. O yüzden bahsetmem doğru olmaz" dedi.
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