İdo’nun düğününe bir servet harcadı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ile nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim'de gerçekleşecek düğünü için masraftan kaçınmadı. İstanbul'da düzenlenecek düğün için büyük bir heyecan yaşadığı öğrenilen Tatlıses, oğlunun düğününe adeta bir servet harcadı.

BARKODLU ÖNLEM ALDI

Zincirlikuyu'da bulunan lüks bir otelde yapılacak düğünün kusursuz olmasını isteyen İmparator Tatlıses, tüm organizasyon için 1,5 milyon TL'yi gözden çıkardı. Hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'a çıkan faturada; mekan kirası, süsleme, gelinlik, damatlık, Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi, takılar, balayı ve konukların ağırlanması gibi giderlerin dahil olduğu kaydedildi. Söz konusu düğüne günler kala, geceyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Davetlilerin cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girecekleri öğrenildi.