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İdo’nun düğününe bir servet harcadı

Ekim ayında dünya evine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğünü için İbrahim Tatlıses'in 1,5 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Davetlilerin cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girebilecekleri öğrenildi.

İdo’nun düğününe bir servet harcadı

15.9.2021

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ile nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim'de gerçekleşecek düğünü için masraftan kaçınmadı. İstanbul'da düzenlenecek düğün için büyük bir heyecan yaşadığı öğrenilen Tatlıses, oğlunun düğününe adeta bir servet harcadı.

BARKODLU ÖNLEM ALDI
Zincirlikuyu'da bulunan lüks bir otelde yapılacak düğünün kusursuz olmasını isteyen İmparator Tatlıses, tüm organizasyon için 1,5 milyon TL'yi gözden çıkardı. Hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'a çıkan faturada; mekan kirası, süsleme, gelinlik, damatlık, Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi, takılar, balayı ve konukların ağırlanması gibi giderlerin dahil olduğu kaydedildi. Söz konusu düğüne günler kala, geceyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Davetlilerin cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girecekleri öğrenildi.

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