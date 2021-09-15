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Kınıklılar Burcu Güneş’le coştu

Burcu Güneş’e konser sonunda Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından plaket takdim edildi.

Kınıklılar Burcu Güneş’le coştu

15.9.2021

İZMİR'İN Kınık ilçesinde, 5'incisi düzenlenen Hasat Festivali, çeşitli etkinlikler ve Burcu Güneş konseri ile sona erdi. Kınık'ın yöresel ürünlerini tanıtmak ve kurtuluşunun 99. yılı kutlamaları kapsamında 5'incisi düzenlenen Hasat Festivali, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Başarılı şarkıcı Burcu Güneş de sevilen parçalarını Kınıklılar için seslendirdi. Konser sonunda Güneş alkışlarla uğurlandı.
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