Yoğunluktan memnun

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, rol aldığı dizisinin Kıbrıs'taki çekimlerini tamamlayınca soluğu İstanbul'da aldı. Yoğun bir tempoda oluğunu söyleyen Karahan, yakaladığı ilk fırsatı yakın arkadaşıyla yemek yiyerek değerlendirdi. Karahan, "Bir taraftan set koşuşturması, diğer taraftan çocukların okulu derken yoğun bir döneme başladık. Ama bu yoğunluk beni mutlu ediyor" diye konuştu.

DİĞER