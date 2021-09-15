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Haberler Sarmaşık Yoğunluktan memnun

Yoğunluktan memnun

Yoğunluktan memnun

15.9.2021

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, rol aldığı dizisinin Kıbrıs'taki çekimlerini tamamlayınca soluğu İstanbul'da aldı. Yoğun bir tempoda oluğunu söyleyen Karahan, yakaladığı ilk fırsatı yakın arkadaşıyla yemek yiyerek değerlendirdi. Karahan, "Bir taraftan set koşuşturması, diğer taraftan çocukların okulu derken yoğun bir döneme başladık. Ama bu yoğunluk beni mutlu ediyor" diye konuştu.
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