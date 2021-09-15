Zirvenin ismi yine değişmedi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu sevilen dizi "Kalp Yarası" on birinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Fenomen dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tüm Kişiler'de %5,49 izlenme oranı ve %17,84 izlenme payı alarak birinci olan Kalp Yarası seyircisinden de tam not aldı. Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #Sanaİnanmıştım etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla hayranı oldukları diziyi övgüye boğdu.