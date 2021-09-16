Kilomuz arttı

Okulların açılmasıyla özellikle ilkokul birinci sınıfa başlayan anne babaların telaşı, okul önlerindeki heyecanlı bekleyiş görülmeye değer. Biz bunları zamanında 3 oğlan babası olarak eşimle birlikte fazlası ile yaşadık. Şimdi de torunda yaşıyoruz. Geçtiğim hafta aynı heyecan ve güzellikleri biricik torunumuz Eylül'de yaşadık. Güzelbahçe'nin şirin devlet okullarından Hakkı Oğuz Tabaoğlu ilköğretim okulunun bahçesindeyiz. Pandemiye rağmen çocukların okul heyecanı bir başka güzel. Benim buradan velilere ve de özellikle aşısını olmayan velilere bir tavsiyem var. Lütfen aşınızı olun ve tedbiri elden bırakmayın. Bu çocukların en güzel anılarını ellerinden almayalım. Bizler tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak okul çağındaki çocuklarımız da başta okul heyecanı olmak üzere birçok aktiviteden uzak kalmazlar. Biz büyükler tedbirlere uyarsak, küçük yavrularımızı PCR gibi yapılacak testlere maruz bırakmayız. Özellikle de ilkokul çağındaki bu yavrularımızın bu yıllarını elinden almamış oluruz.

KANTİNLER DENETLENMELİ

Okul önünde dikkatimi çekti. Çocuklarımızın vücut kitleleri genişlemiş. Birçok yavrumuzun kilosu artmış. Çocuklarımız pandemi döneminde sürekli oturarak bir yaşam tarzı oluşturdular. Anne babalara tavsiyem, bundan sonra çocuklara spor ve hareketli bir yaşam ortamı sunmaları. Ayrıca okullarda yetkililer spor derslerini ve saatlerini arttırabilirler. Özellikle okul yemeklerini mutlaka diyetisyen gözetiminde yapılmasına önem verilmeli. Burada okul yöneticilerine büyük görev düşüyor. Okul yemeklerini ve kantinlerini sıkı denetim altına almalarını, gazlı ve şekerli içecek ile yiyecekleri çocuk menülerinden uzak tutmalarını öneririm. Geçtiğimiz haftalarda da yine bu köşemde yazmıştım. Okul öncesi çocuklarımızı mutlaka özellikle göz kontrolünden geçirip beslenme uzmanlarına götürelim diye öneride bulunmuştum. Yine aynı önerimi yeniliyorum.

KURTULUŞ HEYECANI BİR BAŞKA

İzmir`in işgalden kurtuluşunun 99'uncu yılı nedeniyle düzenlenen tören ve gösteriler bu yıl da tüm görkemi ve heyecanı ile pik yaptı. Aslında bölgenin düşman işgalinden kurtuluşu 3 Eylül'de Balıkesir, Uşak, Kütahya, Aydın, Ödemiş'ten başlıyor. 9 Eylül'de İzmir`i düşman işgalinden temizleyen kahraman Türk askerleri ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 11 Eylül'de Foça, Güzelbahçe, Seferihisar, 12 Eylül'de Urla, 16 Eylül'de de Çeşme'yi düşman işgalinden temizliyor. Gösteriler ve kutlamalar son derece gurur verici idi. Ne Mutlu Türküm Diyene. Sevgi ve Sağlıkla Kalın