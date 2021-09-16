Turkish Jazz Band sokakta coşturacak

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği 28. İzmir Avrupa Caz Festivali 16-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festival bugün saat 21.00 de Gündoğdu Meydanı'nda 'Sokakta Caz' Turkish Jazz Band konseriyle başlayacak. Festivalin açılışı 17 Eylül Cuma Akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi açık alanında yapılacak ve 'Carlo Lomanto-Blues in my Soul' konseriyle caz severlere müzik ziyafeti sunulacak. Konser öncesi 19. Caz Afişi yarışması kazananları katılım belgelerini alacak. Sergilenmeye değer bulunan afişler, festival sonuna kadar AASSM Açık Alan'da gezilebilecek.

GÜNDOĞDU'DA MÜZİK KEYFİ

Turkish Jazz Band ülkemizin ve özellikle İzmir'in köklü sanat kurumlarının (İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası) Bakır Nefesli Çalgılar sanatçılarından 28. İzmir Avrupa Caz Festivali için özel olarak oluşturuldu. Kenan Gökkaya'nın Genel Sanat Yönetmenliği, Hikmet Çokağır'ın Sanat Koordinatörlüğü'nde oluşturulan Turkish Jazz Band, ücretsiz gerçekleştirilecek konserde, çok geniş bir yelpazede zengin bir repertuar sunacak.