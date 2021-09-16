Uzun yaşamın sırrı siyah sarımsakta

SİYAH sarımsak, bağışıklık kuvvetlendirici ve güçlü antioksidan özelliğiyle Çin ve Kore'de "Uzun Yaşamın Sırrı" olarak biliniyor. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriğini zenginleştiren siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye de sahip olan siyah sarımsak, hücre yenilenmesi sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

STRESE KARŞI BİTTER ÇİKOLATA

İçinde kakao barındıran çikolata çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Düzenli bitter çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler.

DAMLA SAKIZI BULANTIYI ENGELLİYOR

Ege bölgesinde bolca bulunan ve tatlı yapımında kullanılan damla sakızı, sakız ağacından elde edilen bir tür reçinedir. Damla sakızı, içeriğindeki bazı maddelerden dolayı reflü ve ülser gibi mide problemlerinde fayda sağlar. Sindirim için mükemmel bir besin olan damla sakızı, yemek sonrası yaşanan hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olur. Öte yandan mide asidini düzenleyerek bulantı ve kusmaya iyi gelir.