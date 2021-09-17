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Haberler Sarmaşık Ebru’ya dadı dayanmıyor

Ebru’ya dadı dayanmıyor

Ebru’ya dadı dayanmıyor

17.9.2021

GALATASARAYLI futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında dünyaevine giren eski manken Ebru Şancı, ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne oldu. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları da olan Şancı, katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak bir itirafa imza attı. Ebru Şancı ilk doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söyledi. Şancı daha sonra yaptığı paylaşımda kendisi için "Dadı kaçıran" notunu düştü.
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