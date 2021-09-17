Ilıca Plajı’na lüks rezidans

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Ilıca Plajı, Swissotel Residences Çeşme ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Dünyanın öncü otel grubu Accor çatısı altındaki premium segment Swissotel markası ve Ege Bölgesi'nin güçlü yatırımcıları Miray İnşaat, Dilek Holding, ZA Madencilik konsorsiyumu ile projenin inşasına başlandı.

2022'DE TESLİM EDİLECEK

Mimarisini Durmuş Dilekçi, iç mimarisini ise Toner Mimarlık kurucusu mimar Mustafa Toner'in üstlendiği proje Ilıca Plajı'nda yapılıyor. 248 odalı Swissotel Residences Çeşme, konumu, peyzajı ve otel konforu sunan sosyal alanları ile dört mevsim ayrıcalıklı yaşam sunuyor. Swissotel Residences Çeşme'de birbirinden farklı metrekare ve tiplerde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler, 6 adet bağımsız villa ve 6 adet bahçe dubleks yer alıyor. 102 ile 1.300 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları 563 bin eurodan 10 milyon euroya kadar değişkenlik gösteriyor. 2022 yılında teslimi hedeflenen projenin yatırım bedeli ise 250 milyon TL.

PROJEYE YOĞUN İLGİ VAR

Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, ön satış sürecinde yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirterek, "Çeşme'deki ilk projemiz Swissotel Residences Çeşme oldu. Çeşme, sadece İzmir için değil tüm Türkiye ve hatta dünya için önemli bir turizm değeri konumunda bulunuyor" dedi. Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Dilek, daha önce hayata geçirdikleri projelerle otel işletmeciliğinde güçlü bir deneyime sahip olduklarını belirterek, "Hizmet kalitesiyle tüm dünyada öne çıkan Swissotel'in de bölgede fark yaratacağına inancımız tam" dedi.

MUHTEŞEM MANZARA

Adil Dilek, "Muhteşem Ilıca manzarası, şık odaları, yeme-içme alanlarıyla ileri düzey otelciliği, rezidansları ile de 365 gün lüks ve konforlu yaşamı her yönüyle hissettirecek" şeklinde konuştu. Proje ortaklarından ZA Beton Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın da, bu kadar değerli bir projenin ortağı ve yatırımcısı olmaktan mutlu olduklarını vurgulayarak, "Güçlü ortaklık yapısı ve sermayesi ile proje hızla tamamlanarak 2022 yılında teslim edilecek. Bu ortaklık gelecek yeni projelerde de devam edecek." dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

Tüm dünyada markalı rezidans projelerine olan ilginin hızla arttığını ifade eden Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, "Otel markalarının yönettiği rezidans projelerinin kullanıcılar için daha fazla güven yarattığını, sunulan hizmetlerden alınan memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu ve son yıllarda markasız projelere göre çok daha fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz" diye konuştu. Accor olarak dünyada 40'dan fazla rezidans projesi, 300'den fazla uzun dönem konaklama tesisi ile hizmet verdiklerini açıklayan Yiğit Sezgin, "Bu alanlarda 165 yeni projeyi de çok kısa bir sürede hizmete açacağız. Swissotel Residences projeleri sadece bir evi değil özel bir yaşam kültürünü ortaya koyuyor. Güçlü bir otaklık yapısı ile gerçekleştirdiğimiz, Swissotel Çeşme rezidans projemizin hem lokasyonu, hem hizmetleri ile sektörde büyük fark yaratacağına eminiz" dedi.

YABANCIYA SATISTA HEDEF 50 BİN KONUT

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2021 itibariyle konut satışlarında bir önceki aya göre yüzde 31,18 artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17'lik kayıp yaşanmasına rağmen toplamda 114 bin 400 konut satışı gerçekleşti. Öte yandan, hem yerli hem de yabancı yatırımcının konuta ilgisi artarak devam etti. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda yabancıya satışlarda çok ciddi bir artış olduğunu gözlemlendi. Yabancı yatırımcıya yönelik satışlarda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artış yaşandı ve toplamda 5 bin 866 satış gerçekleşti. Böylece Ocak-Ağustos dönemindeki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 artarak, 30 bin 849 oldu. Geçen yıl toplam satış hacmi 21 bin bandında iken, bu yıl satışlar 30 bin bandını aşmış durumda. Sektördeki son rakamları değerlendiren Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, "En dikkat çekici değişiklik Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'dan gelen talepteki artışta yaşandı" ifadelerini kullandı

10 DİLDE ÇALISANLA LÜKS YATIRIMCI AVI

YABANCIYA gayrimenkul satışıyla, son 7 yılda Türkiye'ye 10 milyar TL karşılığı döviz kazandıran Nevita, yeni yapılanması Nevita Luxe ile Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzeri değerde gayrimenkul alacak yabancı yatırımcı avına çıktı. 10 farklı dilde hizmet veren çalışan kadrolarıyla, lüks gayrimenkul pazarında son 3 ayda 100 milyon TL'lik rezervasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Milliyetçiliğin ve İslamofobi'nin her geçen güç güçlendiği dünyada, Türkiye yabancılar için gerçek anlamda bir çekim merkezi olabilir" dedi.

YAVUZ KARAMAN