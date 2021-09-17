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Haberler Sarmaşık Koşar adım alışverişe

Koşar adım alışverişe

Koşar adım alışverişe

17.9.2021

SON dönemde özel hayatıyla gündemde olan ekranların beğenilen oyuncusu Nesrin Cavadzade, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Meydan katında görüntülenen güzel oyuncu, soruları yanıtsız bırakıp koşar adım AVM'nin içine doğru yöneldi. Gazetecilere, "İyi çalışmalar, kolay gelsin" demekle yetinen Cavdazade'nin aceleci tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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