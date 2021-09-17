SON dönemde özel hayatıyla gündemde olan ekranların beğenilen oyuncusu Nesrin Cavadzade, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Meydan katında görüntülenen güzel oyuncu, soruları yanıtsız bırakıp koşar adım AVM'nin içine doğru yöneldi. Gazetecilere, "İyi çalışmalar, kolay gelsin" demekle yetinen Cavdazade'nin aceleci tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Koşar adım alışverişe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.