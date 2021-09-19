aTV ekranında yeni bir ‘Destan’ başlıyor

ATV'NİN çok konuşulacak yapımı 'Destan'ın çekimleri başladı. Hazırlık süreci bir yıldır devam eden; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı "Destan" dizisi sete çıktı. YAPIM ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği Destan'ın çekimleri Bozdağ Film Platosu'nda başladı.

İMKANSIZI BAŞARACAKLAR

'DESTAN' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Mehemt Bozdağ, Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeledi.