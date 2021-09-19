Bandırmalılar Derya Uluğ ile coştu

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde ünlü şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı. Kapanış konserinde sevenleriyle buluşan başarılı popçu, binlerce kişiye coşkulu bir gece yaşattı. Uluğ kendi şarkılarının yanı sıra birbirinden değerli sanatçılara ait parçalardan oluşan repertuvarı ile izleyenlere müzik ziyafeti çekti. Güzel şarkıcı gecenin sonunda alkışlarla sahneden uğurlandı.

■ SUAT SALGIN