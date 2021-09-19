Maganda yönetmen diziden kovuldu

OYUNCU Şafak Pekdemir'le geçtiğimiz gece Cihangir'de bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen yönetmen Oğulcan Eren Akay, kendilerini görüntüleyen gazeteciye önce küfür edip daha sonra kafa atmıştı.
Yaşanan olayın ardından basın dünyasının her kesiminden büyük tepki alan Akay'ın ikinci yönetmenlik yaptığı diziden kovulduğu açıklandı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Oğulcan Eren Akay, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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