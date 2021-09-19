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Haberler Sarmaşık Türkan şoray’a fransız kaldılar

Türkan şoray’a fransız kaldılar

Türkan şoray’a fransız kaldılar

19.9.2021

YEŞİLÇAM'IN usta sanatçısı Türkan Şoray, kilo verdikten sonra yaptırdığı Fransız askısıyla büyük bir değişime uğradı. Katıldığı bir davette uzun zaman sonra görüntülenen 76 yaşındaki sanatçıyı görenler tanıyamadı. Geçtiğimiz aylarda 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Şoray'ın yüzüne yaptırdığı Fransız askısı yöntemi, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar övgüler yağdırırken, bazı kullanıcılar ise sanatçının fazla kilo verdiğini dile getirdi.
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