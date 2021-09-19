Uzun zaman sonra ilk kez alışverişe çıktı

BERGÜZAR Korel ile Halit Ergenç çifti, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek gün sayan çift, günün erken saatlerinde geldikleri AVM'de kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar. Uzun süredir dışarı çıkmadıklarını söyleyen Bergüzar Korel, "Pandemiden ve durumun hassasiyetinden dolayı uzun bir süredir evde vakit geçiriyorum. Fakat bugün gerçekten ihtiyacım olduğu için alışverişe çıktık" dedi.

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