Hayat boyu mutluluğa adım attılar

Bortar Group kurucularından Şuayip Küçükkurt'un oğlu Deniz Küçükkurt ile İbrahim ve Fidaye Kamçılı'nın kızları Hayriye Kamçılı, İzmir'de gerçekleşen muhteşem bir törenle dünya evine girdi. İzmir Kaya Termal Otel'de düzenlenen görkemli düğün, iş dünyasından pek çok insanı bir araya getirdi.

SAHNEDE BLU NOTTE VARDI

Mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin nikahını Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin kıyarken, nikah şahitliklerini ise Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, İZSİ- AD ve Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Bortar Group Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Küçükkurt, Dr. Cüneyt Hayretdağ, dünyaca ünlü kolleksiyoner Emre Kamçılı ve CHP 24. Dönem milletvekillerinden Mustafa Moroğlu yaptı. No93 Catering ve Event'in düzenlediği düğünde Blu Notte Orkestrası, Oğuz Aksaç ve violin Feray Tekşahin sahne alarak misafirlere keyifli bir gece yaşattı.

MERT ALPDÜNDAR