Azade’nin meydan okuması alkış aldı

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, geçtiğimiz pazartesi ekrana gelen 11'inci bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı ve sosyal medyada çok konuşuldu. Kalp Yarası'nın bu haftaki bölümüne usta oyuncu Şenay Gürler damgasını vurdu. Yıllardır eşi Adnan tarafından sağlığı ve kariyeri hiçe sayılarak psikolojik şiddete uğrayan Azade'nin artık bu duruma dur deyişi büyük alkış aldı. Azade şirketteki ve konaktaki durumunu yeniden değerlendirmeye ve ipleri eline almaya karar verdi.

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