  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Azade’nin meydan okuması alkış aldı

Azade’nin meydan okuması alkış aldı

Azade’nin meydan okuması alkış aldı

21.9.2021

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, geçtiğimiz pazartesi ekrana gelen 11'inci bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı ve sosyal medyada çok konuşuldu. Kalp Yarası'nın bu haftaki bölümüne usta oyuncu Şenay Gürler damgasını vurdu. Yıllardır eşi Adnan tarafından sağlığı ve kariyeri hiçe sayılarak psikolojik şiddete uğrayan Azade'nin artık bu duruma dur deyişi büyük alkış aldı. Azade şirketteki ve konaktaki durumunu yeniden değerlendirmeye ve ipleri eline almaya karar verdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Azade’nin meydan okuması alkış aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.