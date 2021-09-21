  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Bakımsızsın’ yorumuna tokat gibi cevap

‘Bakımsızsın’ yorumuna tokat gibi cevap

‘Bakımsızsın’ yorumuna tokat gibi cevap

21.9.2021

10 ay önce kızı Müjgan'ı kucağına alan oyuncu Ayşecan Tatari kızının her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Tatari 'bakımsız' olduğu yönündeki eleştiriye ise oldukça sinirlendi ve yanıtı ile gündem oldu. Tatari şunları söyledi: "Sizi biraz bakımlı mi görsek, cildiniz ne kadar bakımsız vs bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara. Ben bu halimden memnunum. Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bakımsızsın’ yorumuna tokat gibi cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.