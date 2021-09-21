‘Bakımsızsın’ yorumuna tokat gibi cevap

10 ay önce kızı Müjgan'ı kucağına alan oyuncu Ayşecan Tatari kızının her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Tatari 'bakımsız' olduğu yönündeki eleştiriye ise oldukça sinirlendi ve yanıtı ile gündem oldu. Tatari şunları söyledi: "Sizi biraz bakımlı mi görsek, cildiniz ne kadar bakımsız vs bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara. Ben bu halimden memnunum. Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim.

DİĞER