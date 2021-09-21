Daha çok kazandıracak

KENAN İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezona yeni para ağacıyla merhaba diyecek! Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini artırdı. En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor.

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