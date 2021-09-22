  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık 10 yıllık hasret Esra Erol’da bitti

10 yıllık hasret Esra Erol’da bitti

atv ekranında yayınlanan Esra Erol’da anne-kızın 10 yıllık hasreti canlı yayında son buldu. Annesi Songül Ulu’yu arayan 19 yaşındaki Edanur Aygün, dakikalar içinde ailesine kavuştu

10 yıllık hasret Esra Erol’da bitti

22.9.2021

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki Edanur Aygün, canlı yayında 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Edanur, "Üvey annem tarafından şiddet gördüm ve çok zor günler geçirdim. Çöpten ekmek topladım yedim Bir gün annemin ölüm haberini alırsa vicdanı sızlasın istemiyorum. Belki annemi bulursam hayatımda değişen bir şeyler olur" diyerek duygularını anlattı.

KARDEŞLERİ DE GELDİ
10 yıldır annesi Songül Ulu'dan hiç bir haber alamayan genç kıza kısa sürede müjdeli haber geldi. Edanur'un hiç görmediği annesi Songül Hanımı, Esra Erol dakikalar içinde buldu. Stüdyodaki bu kavuşma anı ise izleyen herkesi derinden etkiledi. Anne-kız dakikalarca sarılarak hasret giderdi. Esra Erol'un genç kıza sürprizi bununla da kalmadı. Hiç görmediği iki kız kardeşini de stüdyoya getirdi. Edanur'un kardeşleriyle kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu. Edanur'un annesi Songül Hanım, bakıcıya verecek parası kalmadığını için, bakıcının onları çocuk şubeye bıraktığını anlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 yıllık hasret Esra Erol’da bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.