10 yıllık hasret Esra Erol’da bitti

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki Edanur Aygün, canlı yayında 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Edanur, "Üvey annem tarafından şiddet gördüm ve çok zor günler geçirdim. Çöpten ekmek topladım yedim Bir gün annemin ölüm haberini alırsa vicdanı sızlasın istemiyorum. Belki annemi bulursam hayatımda değişen bir şeyler olur" diyerek duygularını anlattı.



KARDEŞLERİ DE GELDİ

10 yıldır annesi Songül Ulu'dan hiç bir haber alamayan genç kıza kısa sürede müjdeli haber geldi. Edanur'un hiç görmediği annesi Songül Hanımı, Esra Erol dakikalar içinde buldu. Stüdyodaki bu kavuşma anı ise izleyen herkesi derinden etkiledi. Anne-kız dakikalarca sarılarak hasret giderdi. Esra Erol'un genç kıza sürprizi bununla da kalmadı. Hiç görmediği iki kız kardeşini de stüdyoya getirdi. Edanur'un kardeşleriyle kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu. Edanur'un annesi Songül Hanım, bakıcıya verecek parası kalmadığını için, bakıcının onları çocuk şubeye bıraktığını anlattı.