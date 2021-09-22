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Haberler Sarmaşık “Bebek istiyorum”

“Bebek istiyorum”

“Bebek istiyorum”

22.9.2021

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşkını doludizgin yaşıyor. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Konseri sırasında seyircilere adeta içini döken güzel şarkıcı, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim. İnşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" şeklinde konuştu.
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