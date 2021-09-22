Funda Arar’dan hopidik parçalar

Şarkıcı Funda Arar, İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konsere imza attı. Hiç ara vermeden sahnede kalan Arar, pop ve rock parçaların yanı sıra Atatürk'ün sevdiği eserlere de yer verdi. Genellikle duygusal şarkılardan oluşan repertuarıyla hayranlarına hüzünlü bir akşam yaşatan sanatçı, "Arada hopidik hopidik parçalar da söyleyelim ki, neşemiz yerine gelsin" diyerek sevenlerini coşturdu.
ERCAN AKGÜN
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